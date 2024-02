Beijing Bashi Media Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Analyse von Beijing Bashi Media zeigt, dass die Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 62,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Beijing Bashi Media weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 69,63 keine Anzeichen von Über- oder Unterbewertung. Somit erhält das Wertpapier in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Beijing Bashi Media überwiegend positiv sind. Auch die letzten Handelssignale ergeben ein positives Bild. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt unter dem Schlusskurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Beijing Bashi Media eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des RSI und eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung, jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.