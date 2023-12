Beijing Bashi Media Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von Beijing Bashi Media hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um 2,06 Prozent gestiegen sind, hat Beijing Bashi Media eine Outperformance von +2,95 Prozent erreicht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,49 Prozent, und Beijing Bashi Media unter diesem Durchschnittswert um 2,48 Prozent. Trotzdem führt die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Bashi Media-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und zeigt, dass Beijing Bashi Media überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats eingetrübt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Punkt führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Bashi Media-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Beijing Bashi Media veröffentlicht. Allerdings hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Beijing Bashi Media beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene. Auch weitere Studien und Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, wodurch sich insgesamt ein "Gut"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".