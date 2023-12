Beijing Aritime Intelligent Control Aktie: So könnte es weitergehen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Beijing Aritime Intelligent Control eine Rendite von 48,72 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 49,43 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,05 Prozent, wobei Beijing Aritime Intelligent Control aktuell 49,77 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Aritime Intelligent Control-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 45,67. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Beijing Aritime Intelligent Control.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 14,67 CNH deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (13,08 CNH) liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,16 Prozent) liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Beijing Aritime Intelligent Control festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.