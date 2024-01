Beijing Aritime Intelligent Control Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Beijing Aritime Intelligent Control hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt nur um 1,68 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Beijing Aritime Intelligent Control eine Outperformance von +47,04 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von 1,48 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 47,24 Prozent erzielen. Diese starke Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Beijing Aritime Intelligent Control beträgt der 7-Tage-RSI 45,34 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,56, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Aritime Intelligent Control-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,22 CNH. Der letzte Schlusskurs von 14,81 CNH weicht somit um +12,03 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 14,2 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,3 Prozent entspricht.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Beijing Aritime Intelligent Control eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Beijing Aritime Intelligent Control also als "Gut"-Wert eingestuft.