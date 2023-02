Beijing Anlongtai erhält die Genehmigung, Taxol und Burding für eine bessere Versorgung der Patienten in China zu verkaufen

Finanztrends Video zu Platin



Peking (ots/PRNewswire) -Im Februar 2023 hat die von der CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH in Deutschland zugelassene Beijing Anlongtai Technology Co., Ltd. (Anlongtai) mit dem Verkauf von Taxol (Paclitaxel-Injektion) und Burding (Carboplatin-Injektion) in China begonnen. Diese beiden Originalpräparate haben in der internationalen Krebsbehandlung eine wichtige Stellung und einen großen Einfluss als Meilensteine in der Geschichte der Chemotherapie. Bis heute erzielen beide Varianten einen guten Absatz. Dieses Vertriebsrecht in China wird es Anlongtai ermöglichen, Krebspatienten in China weiterhin Hoffnung und Zuversicht zu geben.Anlongtai wird sich mit Keyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trading Co., Ltd. in den Bereichen Vertrieb, pharmazeutische Informationen und Medikamentensicherheit zusammenschließen, damit noch mehr Patienten in den Genuss einer qualitativ hochwertigen Behandlung mit Originalmedikamenten kommen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/beijing-anlongtai-erhalt-die-genehmigung-taxol-und-burding-fur-eine-bessere-versorgung-der-patienten-in-china-zu-verkaufen-301747847.htmlPressekontakt:Bella Zhang,fhhmedia@163.comOriginal-Content von: Beijing Anlongtai, übermittelt durch news aktuell