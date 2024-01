Beijing-Anleger wird’s freuen!

Die Beijing-Aktie zeigt laut der technischen Analyse derzeit gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 27,15 HKD liegt 1,91 Prozent unter dem GD200 (27,68 HKD), was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Allerdings liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 25,73 HKD, was einem Abstand von +5,52 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Beijing-Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Beijing derzeit eine Dividendenrendite von 7,53 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Vergleich der Aktienkurse mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich, dass Beijing eine Rendite von 12,02 Prozent erzielt hat, was mehr als 30 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche selbst verzeichnet eine mittlere Rendite von -18,17 Prozent, während Beijing mit 30,19 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird die Beijing-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gasversorgungsunternehmen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,53, was einen Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,28 bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.