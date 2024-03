Beijing Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Aktie von Beijing wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 5,25 insgesamt 52 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen", der 11,01 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Beijing in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Beijing gemessen, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing derzeit bei 27,34 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 30,65 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +12,11 Prozent in Bezug auf den GD200. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 28,93 HKD, was einer positiven Bewertung von +5,95 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.