Beijing Aktie: Hilfe!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Beijing war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine negativen Diskussionen, und an 12 Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Beijing daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Beijing-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Beijing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,94 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Beijing schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Beijing-Aktie, mit neutralen Einschätzungen in Bezug auf Stimmung und fundamentale Kriterien, aber einer positiven Bewertung für die Dividendenpolitik.