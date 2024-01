Beijing Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Dividendenpolitik der Beijing-Aktie ist derzeit als "Gut" eingestuft, da das Unternehmen höhere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Gasversorgungsunternehmen. Der Unterschied beträgt 1,4 Prozentpunkte, mit einer Dividendenrendite von 7,25 % im Vergleich zu 5,85 %.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt gilt Beijing als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,92, was einem Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,32 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing-Aktie liegt bei 8,89, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Beijing-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Beijing konnte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,92 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Gasversorgungsbranche im Durchschnitt um -16,47 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,39 Prozent im Branchenvergleich für Beijing. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.