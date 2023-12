Beijing Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Beijing in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält Beijing eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Beijing eine Dividendenrendite von 5,36 Prozent auf, was 4,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" wird die Aktie daher als ein lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Rendite der Aktie von Beijing lag im vergangenen Jahr bei 10,21 Prozent, was jedoch 3,07 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Branchenvergleich beträgt die mittlere jährliche Rendite 18,53 Prozent, wobei Beijing aktuell 8,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Beijing-Aktie als ein Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 87,27, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 64,98 beträgt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.