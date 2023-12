Beijing Aerospace Changfeng Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Beijing Aerospace Changfeng zeigt sich, dass der RSI auf 7-Tage-Basis derzeit bei 79,25 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass der Titel überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 63,95, was bedeutet, dass Beijing Aerospace Changfeng weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Beijing Aerospace Changfeng nur wenig Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird das Wertpapier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Beijing Aerospace Changfeng mit einer Rendite von -0,17 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branchenrendite von -0,17 Prozent liegt die Aktie mit 0,01 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Aerospace Changfeng mit einem Wert von 2043,41 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.