Beijing Aerospace Changfeng Aktie: Was soll die Aufregung?

Beijing Aerospace Changfeng wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. In den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Basis kommt unsere Redaktion daher zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Jedoch wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Des Weiteren liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Beijing Aerospace Changfeng zeigte interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität sich stark ändert und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem erfuhr die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung, woraus die Redaktion eine erneute "Gut"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Beijing Aerospace Changfeng damit 1,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt 1,68 Prozent, und Beijing Aerospace Changfeng liegt aktuell 1,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Neutral".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Beijing Aerospace Changfeng ein Neutral-Titel, da der RSI7-Wert bei 44,9 liegt und eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 60,51, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.