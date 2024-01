Beijing Aerospace Changfeng Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Aktienkurs von Beijing Aerospace Changfeng verzeichnet eine Rendite von -0,17 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie", was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenfalls liegt die Rendite der "Industriekonglomerate"-Branche in den vergangenen 12 Monaten mit 1,38 Prozent höher als die von Beijing Aerospace Changfeng mit 1,56 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen derzeit weniger aus als der Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate. Mit einem Unterschied von 1,45 Prozentpunkten (0,03 % gegenüber 1,48 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie entsprechend als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Aerospace Changfeng-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,94 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs (10,61 CNH) eine Abweichung von -11,14 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,59 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Aerospace Changfeng bei 2043,41, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher weder als unterbewertet noch überbewertet betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.