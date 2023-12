Beijing Aerospace Changfeng Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Beijing Aerospace Changfeng hat derzeit ein KGV von 2043,41, was in etwa dem Durchschnitt in der Branche entspricht. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Beijing Aerospace Changfeng beträgt derzeit 28,57 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein anderes Bild, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment rund um Beijing Aerospace Changfeng war in den letzten Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen tiefere Analysen, dass in letzter Zeit auch negative Signale dominierten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance in der Branche "Industrie" hat Beijing Aerospace Changfeng eine Rendite von -0,17 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.