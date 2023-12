BeijingWest Industries Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Beijingwest Industries-Aktie wird derzeit durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie bei 50 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +4 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Abweichung von +4 Prozent, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein schlechtes Rating aufgrund eines überbewerteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 23,99 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,42 im Segment "Automatische Komponenten".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Beijingwest Industries-Aktie um 32 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt die Aktie um 20,57 Prozent niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich für die Beijingwest Industries-Aktie also eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse, während die fundamentale Analyse und der Branchenvergleich zu einem schlechten Rating führen. Anleger sollten diese verschiedenen Bewertungen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.

