BeijingWest Industries Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Beijingwest Industries können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum geändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Beijingwest Industries in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Beijingwest Industries mit einem Kurs von 0,255 HKD inzwischen -1,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 -1,92 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Beijingwest Industries bei 0 Prozent, was 5,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten gilt die Aktie von Beijingwest Industries nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Das KGV liegt mit 23,52 insgesamt 67 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 14,09 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".