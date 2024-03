Beijer Ref AB Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Beijer Ref als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beijer Ref-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,69, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,55, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg ist Beijer Ref hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung zu beobachten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Beijer Ref in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Beijer Ref. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beijer Ref daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beijer Ref mittlerweile auf 128,58 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 141,1 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,74 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 137,36 SEK, was die Aktie mit +2,72 Prozent Abstand zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote "Gut" für Beijer Ref.