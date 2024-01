Beijer Ref AB Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Beijer Ref-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 136,6 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 126,6 SEK liegt, was einem Unterschied von -7,32 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (123,49 SEK), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,52 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Beijer Ref-Aktie wird somit insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 85,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 38, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Beijer Ref-Aktie.