Beijer Alma AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Beijer Alma in den letzten Wochen relativ stabil geblieben sind. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 195,38 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 182,20 SEK liegt und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine geringere Abweichung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 55,33 und der RSI25 bei 57,97, was beide zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Alles in allem erhält die Aktie von Beijer Alma daher eine neutrale Bewertung.