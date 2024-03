Beijer Alma AB Aktie: Einfach unglaublich

In den letzten Wochen gab es bei Beijer Alma keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild und im Buzz in den sozialen Medien. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf diese Kriterien als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Beijer Alma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 187,49 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 186 SEK, was einem Unterschied von -0,79 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen keine signifikanten Abweichungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Beijer Alma-Titel wider. Sowohl positive als auch negative Ausschläge waren in den letzten Tagen nicht zu verzeichnen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijer Alma-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 6. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,59, was bedeutet, dass Beijer Alma weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Beijer Alma basierend auf dem RSI.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Beijer Alma in Bezug auf Stimmung, technische Analyse und Anlegerbewertung als "Neutral" eingestuft wird, während der RSI eine "Gut"-Bewertung ergibt.