Beijer Alma AB Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Beijer Alma hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet und befindet sich derzeit 3,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu ist die Aktie basierend auf den vergangenen 200 Tagen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -5,36 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 65,22 Punkten, was bedeutet, dass die Beijer Alma-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, liegt bei 45,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beijer Alma also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt sich, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Beijer Alma-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Beijer Alma veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den letzten Tagen wurde sich auch verstärkt mit den positiven Themen rund um Beijer Alma befasst, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".