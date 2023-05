Beiersdorf: Potenzielles Kursziel bei 128,01 €

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Nach Einschätzung von Analysten wird die Aktie von Beiersdorf aktuell unterschätzt. Das tatsächliche Kursziel liegt um +3,28% über dem aktuellen Stand.

• Beiersdorf erlitt am 10.05.2023 einen Verlust von -1,12%

• Das Kursziel für Beiersdorf beträgt 128,01 €

• Guru-Rating für Beiersdorf unverändert bei 3,48

Gestern verzeichnete Beiersdorf auf dem Finanzmarkt ein Minus von -1,12%, was in den letzten fünf Handelstagen (einer vollständigen Handelswoche) zu einem Gesamtverlust von -1,78% führte.

Dies deutet auf eine derzeit relativ pessimistische Stimmung am Markt hin.

Ob die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet hätten? Die allgemeine Stimmung ist jedenfalls ziemlich eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Beiersdorf beträgt derzeit 128,01 €.

Falls diese Prognose zutrifft, würde...