Beiersdorf: Potenzial von +3,15% - Kursziel bei 128,01 EUR

Die Aktie von Beiersdorf hat in den letzten Tagen eine schwache Entwicklung gezeigt. Gestern konnte jedoch ein Plus von +0,69% verzeichnet werden. Damit sind es in Summe der vergangenen Woche -1,78%. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig eher pessimistisch.

Trotzdem sehen Bankanalysten das mittelfristige Kurspotenzial bei 128,01 EUR (+3,15%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung. Der Großteil bewertet die Aktie mit “Kauf” oder “Halten”, während lediglich drei Analysten einen Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,48 und zeigt eine positive Prognose anhand des Trend-Indikators. Insgesamt betrachtet ergibt sich eine optimistische Sichtweise auf die Beiersdorf-Aktie mit einem Anteil von +44,83% positiv gestimmter Analysten.