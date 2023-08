Beiersdorf: Potential für Anleger - Kursziel von 131,07 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Beiersdorf-Aktie am Finanzmarkt einen Verlust von -1,08%. In der vergangenen Woche erreichte sie insgesamt eine negative Entwicklung von -1,36%, was auf pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 131,07 EUR. Sollten sie richtig liegen, ergeben sich Investitionspotentiale in Höhe von +9,82%. Aktuell empfehlen 46% der Analysten die Aktie zum Kauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.50.