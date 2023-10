Beiersdorf: Kursziel von 135,66 EUR - ein Plus von +11,75%

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf hat am gestrigen Handelstag eine Kursentwicklung von +0,83% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen erreichte sie jedoch eine negative Entwicklung von -1,14%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 135,66 EUR aufweist. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren in Höhe von +11,75%.

Während fünf Analysten die Beiersdorf-Aktie als starken Kauf bewerten und zwölf weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, befinden sich zehn Experten in einer neutralen Position mit dem Rating “halten”. Nur zwei Analysten raten zum Verkauf dieser Aktie.

Das positive Bild wird durch das langfristige...