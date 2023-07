Beiersdorf: Kursziel von 131,07 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf hat gestern an der Börse ein Plus von +0,47% verzeichnet und die vergangenen fünf Handelstage mit einem insgesamten Anstieg von +2,79% abgeschlossen. Die Bankanalysten sehen in Beiersdorf aktuell eine unterbewertete Aktie, deren wahres Kursziel bei 131,07 EUR liegt. Dies entspricht einem Potenzial für Investoren von rund +11,17%.

Die Einschätzungen der Analysten sind jedoch geteilt: Während drei Experten den Kauf empfehlen und elf weitere zu einer optimistischen Haltung tendieren (“Kauf”), bewerten vierzehn weitere Experten das Papier neutral (“halten”). Lediglich zwei Analysten sprechen sich gegen eine Investition aus (“Verkauf”). Der Anteil der Optimisten beträgt somit +46,67%.

Das sogenannte “Guru-Rating”, ein Trend-Indikator für Aktienkurse bleibt bei 3,50...