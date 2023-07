Beiersdorf: Kursziel von 131,07 EUR in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf hat am 25.07.2023 ein Plus von +0,39% verzeichnet und zeigt damit eine neutrale Tendenz in den letzten fünf Handelstagen mit insgesamt +0,57%. Laut Analysten ist die Aktie jedoch noch unterbewertet.

• Mittelfristiges Kursziel bei 131,07 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,50

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 131,07 EUR – ein Potenzial für Investoren von rund +14,32%. Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere elf sie als kaufenswert einschätzen (insgesamt also einen Anteil der Optimisten von etwa +46,67%), sind zwei Analysten anderer Meinung und raten zum Verkauf.

Insgesamt bewerten Experten die Entwicklung derzeit weitgehend neutral. Das “Guru-Rating” liegt unverändert bei einem Wert von...