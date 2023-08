Beiersdorf: Kursziel von 131,07 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 131,07 EUR.

• Beiersdorf verzeichnete am 18.08.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,67%

• Guru-Rating bleibt bei 3,50

• Die optimistischen Analysten machen +46,67% aus

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie an Wert und sank um -0,67%. In den vergangenen fünf Börsentagen fiel der Wert sogar um -1,77%, was auf pessimistische Marktverhältnisse hindeutet.

Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +9,73%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Auffassung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit. Von insgesamt 30 analysierten Banken empfehlen drei ein starkes Kaufsignal und elf weitere ein “Kauf”. Vierzehn Experten halten die Aktie für neutral (“halten”) und zwei empfehlen einen...