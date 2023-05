Beiersdorf: Das Kursziel von 128,01 EUR könnte um +0,36% steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf-Aktie hat in letzter Zeit eher durchschnittliche Ergebnisse erzielt. Gestern stieg sie am Finanzmarkt nur um +0,24%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf insgesamt +0,75% anhebt. Die Marktstimmung ist jedoch relativ neutral.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von Beiersdorf bei 128,01 EUR – ein Pluspotenzial von +0,36%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und vergeben unterschiedliche Bewertungen für die Aktie.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Neun sehen sie optimistisch als “Kauf” bewertet an und 13 haben eine neutrale Haltung mit einer Bewertung als “halten”. Drei Experten halten es für angemessen, die Aktie zu verkaufen.

Das positive Guru-Rating bleibt gleich bei 3,48.

Zusammenfassend kann man sagen:

– Beiersdorf legte gestern am Finanzmarkt...