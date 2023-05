Beiersdorf: Kursziel von 121,89 € und positiver Trend

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf Aktie wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 121,89 € mit einem potenziellen Risiko von -4,44% für Investoren.

• Beiersdorf hat am 03.05.2023 eine positive Kursentwicklung von +0,71% verzeichnet.

• Insgesamt wurde in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,76% erreicht.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,48.

Anhand des aktuellen Trends scheint der Markt relativ optimistisch zu sein. Obwohl einige Analysten die Aktie weiterhin kritisch bewerten und zum Verkauf empfehlen würden, sind insgesamt mehr Analysten optimistischer gestimmt.

Genau genommen sehen vier Bankanalysten Beiersdorf als “starken Kauf” an und weitere vier Experten empfehlen zumindest einen “Kauf”. Drei Experten setzen auf eine neutrale Bewertung (“halten”), während drei weitere zur Vorsicht...