Beiersdorf: Kursziel bei 131,07 EUR - ein Potenzial von +9,00%

Am gestrigen Handelstag gab es für Beiersdorf an der Börse eine negative Entwicklung von -1,11%. Die vergangenen fünf Tage zeigen jedoch einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,92%. Trotzdem sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Beiersdorf liegt bei 131,07 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, ergibt sich ein Potenzial von +9,00% für Investoren. Derzeit halten 3 Analysten die Aktie sogar für einen starken Kauf und weitere 11 bewerten sie als “Kauf”. Etwa jeder zweite Analyst (46,67%) sieht somit noch Optimismus in der Aktie.

Es gibt jedoch auch Experten mit einer neutraleren Einschätzung (“halten”:14) oder gar dem Rat zum Verkauf (“verkaufen”:2). Das bisherige Guru-Rating bleibt mit “Guru-Rating ALT”...