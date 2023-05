Beiersdorf: Kursziel bei 121,89 EUR - +4,48% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf ist aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 121,89 EUR. Das eröffnet Investoren ein Potenzial in Höhe von +4,48%. Die gestrige positive Kursentwicklung um +0,83%, sowie die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage mit einem Plus von insgesamt +1,56% zeigen eine optimistische Stimmung am Markt.

• Beiersdorf legt um +0,83% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 121,89 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,48

Laut Durchschnitt der Bankanalysten soll die Aktie ein starker Kauf sein und nur wenige Analysten empfehlen einen Verkauf. Somit sind immerhin noch fast die Hälfte (44,83%) der Experten optimistisch eingestellt.

Das positive “Guru-Rating” unterstreicht diese Einschätzung zusätzlich.