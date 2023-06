Beiersdorf: Kurspotenzial von 7,12%

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 128,01 EUR – eine Steigerung um +7,12% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 16.06.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,38%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,41

In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Preis um +1,10%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hinweist. Dennoch sind nicht alle Analysten einer Meinung bezüglich des Potenzials der Beiersdorf-Aktie.

Aktuell gibt es drei starke Kaufempfehlungen und neun Kaufempfehlungen für das Unternehmen. Vierzehn Experten halten die Aktien neutral und lediglich drei empfehlen einen Verkauf.

Das positive “Guru-Rating” bleibt unverändert auf hohem Niveau mit einer Bewertung von 3,41.

Fazit: Die Bankanalysten prognostizieren ein Wachstumspotential...