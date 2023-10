Beiersdorf: Genauere Bewertung zeigt Kursziel von 133,62 EUR (+8,81%)

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 133,62 EUR – eine Steigerung von +8,81% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Am 29.09.2023 legte Beiersdorf um +1,28% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt mit 3,57 unverändert

Nach einem schwachen Trend in den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie -1,76%. Doch gestern konnte sie einen Zuwachs von +1,28% verzeichnen – was sagenhaft positive Stimmungen am Markt auslöst.

Vier Analysten sind davon überzeugt: Die Beiersdorf-Aktie ist ein starker Kauf! Weitere elf Experten empfehlen den Kauf mit Optimismus und ohne Euphorie. Außerdem haben sich dreizehn weitere Fachleute neutral positioniert und sprechen ein “halten”-Rating aus. Nur zwei knapppessimistische Vertreter halten an ihrer Empfehlung zum Verkauf...