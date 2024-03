Beiersdorf im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Beiersdorf ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte Signale und 0 gute Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Beiersdorf derzeit bei 0,52 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Beiersdorf hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -3,53 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,69 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Ebenso lag die Rendite des "Verbrauchsgüter"-Sektors bei -5,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Beiersdorf 31,47 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

In fundamentalen Kriterien ist Beiersdorf mit einem aktuellen KGV von 37,26 über dem Branchendurchschnitt von 34,04 bewertet, was zu einer negativen Einschätzung führt.