Beiersdorf im Aufschwung: Dividendenerhöhung und Aktienrückkauf angekündigt

Beiersdorf im Aufschwung: Dividendenerhöhung und 500 Millionen Euro für Aktienrückkauf angekündigt.

Der Hamburger DAX-Konzern Beiersdorf hat ehrgeizige Pläne für das Jahr 2021 bekanntgegeben. In einer Pressemitteilung vom 15. März kündigte das Unternehmen an, die Dividende deutlich zu erhöhen und bis zu 500 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien bereitzustellen.

Diese Ankündigung fällt in eine Zeit des Wandels für den Nivea-Hersteller, der sich verstärkt auf seine Kernmarke konzentriert und in neue Geschäftsbereiche expandiert.

Bei der kommenden Hauptversammlung am 18. April wird den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorgeschlagen. Diese Summe übertrifft deutlich die bisherige Dividende von 0,70 Euro je Aktie in den vergangenen Geschäftsjahren.

Für die Aktionäre, die auf stabile Dividenden setzen, ist dies eine erfreuliche Nachricht. Doch auch für den Konzern selbst ist die Entscheidung von Bedeutung. Der Vorstand von Beiersdorf hat ebenfalls beschlossen, Aktien der Gesellschaft im Wert von bis zu 500 Millionen Euro zurück zu erwerben.

Dieses Aktienrückkaufprogramm soll voraussichtlich im Mai beginnen und bis zum Ende des Jahres 2024 abgeschlossen sein. Durch den Rückkauf eigener Aktien kann das Unternehmen das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital optimieren und somit die finanzielle Flexibilität und Stabilität stärken.

Zudem kann die Maßnahme den Aktienkurs positiv beeinflussen.

Weitere Einzelheiten zu dem Aktienrückkaufprogramm wird Beiersdorf vor Beginn des Programms bekanntgeben. Doch schon jetzt zeigt sich der Vorstand zuversichtlich, dass die Maßnahmen positiv auf die Entwicklung des Konzerns auswirken werden.

"Wir sind überzeugt, dass die Erhöhung der Dividende und der Aktienrückkauf unserem Unternehmen langfristig zugutekommen werden", kommentierte Stefan De Loecker, Vorstandsvorsitzender von Beiersdorf. Die neuen Pläne für die Dividende und den Aktienrückkauf zeugen von der positiven Geschäftsentwicklung des Nivea-Herstellers.

Beiersdorf hat im vergangenen Jahr trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage durch die COVID-19-Pandemie ein solides Ergebnis erzielt. Mit einem Umsatz von über 7 Milliarden Euro und einem starken Wachstum in den Bereichen Hautpflege und Adhesive Technologies geht das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft.

Die Ankündigung, die Dividende zu erhöhen und Aktien zurückzukaufen, ist auch ein klares Signal an die Investoren des Konzerns. Beiersdorf setzt auf langfristiges Wachstum und möchte sein Engagement für seine Aktionäre unterstreichen.

Mit diesen Maßnahmen zeigt das Unternehmen einmal mehr, dass es auch in herausfordernden Zeiten bereit ist, mutige Entscheidungen zu treffen und seine Position als einer der führenden Spieler im globalen Markt für Hautpflegeprodukte zu stärken.

