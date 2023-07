Beiersdorf: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 131,07 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf hat in den letzten Handelstagen an Wert verloren und steht aktuell bei einem Kurs von 116,69 EUR (-3,31% in einer Woche). Doch die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Potenzial der Aktie liegt höher.

Das mittelfristige Kursziel für Beiersdorf wird im Durchschnitt auf 131,07 EUR geschätzt. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, läge das Kurspotenzial bei +12,07%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen drei Analysten Beiersdorf als “starken Kauf”, während elf weitere Experten die Aktie als “Kauf” einstufen. Die Mehrheit (14) bewertet sie als “halten”. Nur zwei Analysten halten eine Verkaufsempfehlung für gerechtfertigt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50.

Die optimistischen Stimmen überwiegen...