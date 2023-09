Beiersdorf: Analysten sehen Kursziel bei 133,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf hat in den letzten fünf Handelstagen +4,70% zugelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,75% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Beiersdorf liegt laut Bankanalysten bei 133,62 EUR. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +5,13% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen 15 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten und nur 2 Experten raten zum Verkauf. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,57.

Anmerkung: Alle Angaben dienen lediglich als Informationsquelle und beinhalten keine Anlageempfehlungen oder -risiken.