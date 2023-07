Beiersdorf: Analysten sehen Kurspotenzial von knapp +15%

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf hat in der vergangenen Handelswoche 2,36% an Wert verloren und schließt gestern mit einem Minus von 1,08%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend eher pessimistisch.

Trotzdem halten die Bankanalysten ihre mittelfristige Einschätzung bei einem Kursziel von 131,07 EUR aufrecht. Sollten sie Recht behalten, würde das ein Potenzial für Investoren von fast +15% bedeuten.

Aktuell empfehlen drei Experten den Kauf der Aktie und elf weitere setzen ein “Kauf”-Rating. Vierzehn Analysten beurteilen Beiersdorf neutral mit “halten”. Zwei Stimmen sprechen sich jedoch für einen Verkauf aus. Der Anteil positiver Empfehlungen liegt damit bei immerhin +46,67%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,50.