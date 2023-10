Beiersdorf: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,12% - Kursziel bei 133,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -0,29%. In der vergangenen Handelswoche summierten sich die Ergebnisse auf -0,97%, was für eine relativ neutrale Stimmung am Markt spricht.

Analysten halten die Beiersdorf-Aktie aktuell jedoch für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 133,62 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +9,12%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Entwicklung.

Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen sprechen fünf für einen starken Kauf und zwölf für einen Kauf. Zehn Experten bewerten sie als “halten”, während zwei zur Vorsicht raten und einen Verkauf empfehlen. Der Anteil der optimistischen Analysteneinschätzungen liegt damit bei +58,62%.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,69 (Guru-Rating...