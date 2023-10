Beiersdorf: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,52% - Zielkurs bei 135,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 135,66 EUR und würde damit einen Anstieg um +11,52% vom aktuellen Niveau bedeuten.

• Beiersdorf entwickelte sich gestern um +0,21%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69

• Aktuell empfehlen 58,62% der Analysten die Aktie zum Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen eine negative Performance von -0,65%. Gestern stieg der Wert um moderate +0,21%, was auf eine momentan neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Von insgesamt 29 befragten Bankanalysten bewerten fünf Experten die Beiersdorf-Aktie aktuell als starken Kauf. Insgesamt zwölf Experten haben ein positives Rating “Kauf” abgegeben. Die Bewertung “halten” haben zehn weitere Bankanalysten vergeben....