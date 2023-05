Beiersdorf: Analysten erwarten Kursziel von 121,89 €

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf wird derzeit nach Einschätzung von Experten unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 121,89 €. Dies entspricht einem Risiko für Investoren in Höhe von -1,38%.

• Beiersdorf: Am 10.05.2023 mit -1,40%

• Das Kursziel von Beiersdorf liegt bei 121,89 €

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,48

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -1,40%. Auch in den vergangenen fünf Tagen gab es eine negative Entwicklung um insgesamt -2,06%.

Diese pessimistische Stimmung am Markt überrascht viele Bankanalysten.

Während vier Analysten ein starkes Kaufsignal sehen und weitere vier zum Kauf raten,

halten sich zehn Experten neutral und drei empfehlen den Verkauf der Aktie.

Somit sind immerhin fast die Hälfte (44,83%) optimistisch gestimmt.

Auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”...