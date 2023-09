Beiersdorf: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 133,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf-Aktie hat in der letzten Woche eine schwache Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag einen Verlust von 1,09% verzeichnet. Die pessimistische Stimmung des Marktes spiegelt sich auch in den Meinungen der Bankanalysten wider.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Beiersdorf-Aktie auf 133,62 EUR geschätzt. Dies entspricht einem Potenzial von +9,26%. Dabei sind jedoch nicht alle Experten optimistisch gestimmt angesichts des schwachen Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt 30 Analysten empfehlen immerhin knapp über die Hälfte (50%) die Aktie zum Kauf oder zur Aufstockung. Weitere elf sehen sie als “starken Kauf”. Nur zwei halten ein “Verkauf”-Rating.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,57.

Zusammengefasst ergibt sich somit ein positives Bild für potentielle Investoren mit einem...