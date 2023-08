Beiersdorf: Aktie unterbewertet - Kursziel 131,07 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Aktie von Beiersdorf wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Durchschnittsberechnung bei 131,07 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial von +10,33% für Anleger.

• Gestern stieg die Beiersdorf-Aktie um +0,64%

• Guru-Rating bleibt mit 3,50 unverändert

• Positives Stimmungsbild durch mehrheitlich optimistische Analysteneinschätzungen

In den vergangenen fünf Handelstagen legte die Aktie kontinuierlich zu und steigerte sich um insgesamt +3,17%. Die Mehrzahl der Bankanalysten schätzt das Unternehmen positiv ein und sieht eine klare Kaufempfehlung in der Beiersdorf-Aktie. So empfehlen aktuell drei Analysehäuser einen Kauf des Papiers.

11 weitere Experten bewerten die Aktie ebenfalls positiv – allerdings nicht ganz so euphorisch wie ihre Kollegen – und setzen auf “halten”....