Beiersdorf Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Beiersdorf: Bewertung der Aktie anhand verschiedener Kriterien

Die Beiersdorf-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet, darunter die Dividendenrendite, fundamentale Kriterien, der Relative Strength Index und der Branchenvergleich des Aktienkurses.

Die Dividendenrendite von Beiersdorf liegt derzeit bei 0,52 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Beiersdorf ein aktuelles KGV von 37,26 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 33,53 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beiersdorf liegt bei 91,74, was als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt, die ein "Neutral" zugeordnet wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Beiersdorf-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -1,92 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +28,08 Prozent im Branchenvergleich für Beiersdorf. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Performance von 30,76 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die Beiersdorf-Aktie Schwächen in Bezug auf die Dividendenrendite, fundamentale Kriterien und den Relative Strength Index, während sie im Branchenvergleich starke Leistungen erbracht hat.