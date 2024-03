Beiersdorf Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beiersdorf-Aktie zeigt, dass der Wert der Aktie in den letzten 7 Tagen bei 93 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 57,39, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Beiersdorf.

In Bezug auf die Dividende hat Beiersdorf eine Ausschüttung von 0,52 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,03 %) niedriger ist. Die Differenz beträgt 2,51 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt interessante Ausprägungen für Beiersdorf. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da eine erhöhte Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Beiersdorf.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Beiersdorf-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 26,16 Prozent erzielt, was 31,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Persönliche Produkte" beträgt -7,95 Prozent. Beiersdorf liegt aktuell 34,12 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.