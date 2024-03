Beiersdorf Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die technische Analyse der Beiersdorf-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +5,51 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 132,9 EUR. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 136,33 EUR, was nahe am aktuellen Kurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Überkauft-Situation mit einem Wert von 81,96 für 7 Tage. Für 25 Tage liegt der RSI bei 55, was als neutral eingestuft wird. Die Gesamtbewertung für diese Kategorie ergibt daher ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte die Beiersdorf-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,9 Prozent, was 26,59 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" liegt die Aktie sogar 27,93 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung.