Beiersdorf Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Aktie von Beiersdorf wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt für persönliche Produkte als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 35,91, was einem Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,08 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger äußerten sich überwiegend neutral oder positiv über das Unternehmen Beiersdorf. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Beiersdorf-Aktie sowohl für den Zeitraum von sieben Tagen als auch für 25 Tage eine "Gut"-Empfehlung erhält. Der RSI7 liegt bei 22,81 und der RSI25 bei 29,47.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung der Stimmung bezüglich Beiersdorf festgestellt. Dies spiegelt sich in einer positiven Bewertung des Sentiments wider. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien blieb jedoch neutral.

Zusammenfassend erhält Beiersdorf aufgrund der unterbewerteten Fundamentaldaten, des positiven Anleger-Sentiments und des neutralen RSI eine Gesamtbewertung von "Gut".