Beiersdorf: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 128,01 EUR

Die Beiersdorf-Aktie wurde in den letzten Handelstagen an der Börse eher pessimistisch gehandelt. Gestern verlor sie erneut -0,30%, was sich auf eine negative Entwicklung von insgesamt -1,88% in fünf vollen Handelstagen summiert. Doch Experten sind anderer Meinung und sehen das wahre Kurspotenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 128,01 EUR.

Das bedeutet ein Potenzial von +9,04%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung. Von insgesamt 29 befragten Experten empfehlen drei einen Verkauf der Aktie. Neun sehen die Chance zum Kauf und raten dazu ihre Bestände zu erhöhen. Vierzehn Experten...