Beiersdorf Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Beiersdorf-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 24, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 25,97 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Beiersdorf überverkauft, weshalb die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Gut"-Rating für Beiersdorf.

In Bezug auf Dividenden schüttet Beiersdorf derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Persönliche Produkte. Die Differenz beträgt 2,68 Prozentpunkte (0,57 % gegenüber 3,25 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beiersdorf beträgt 35,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 42,07 liegt. Dadurch ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien haben wir die Stimmung rund um Beiersdorf untersucht. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Dabei zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beiersdorf zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Beiersdorf bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".